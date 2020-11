Francia:per 4 poliziotti violenti chiesta apertura inchiesta

PARIGI, 29 NOV - Il procuratore di Parigi ha richiesto oggi l'apertura di un'inchiesta nei confronti dei quattro poliziotti accusati di pestaggio del produttore musicale Michel Zecler la settimana scorsa e la custodia cautelare nei confronti di 3 di loro che hanno materialmente picchiato la vittima. Il provvedimento restrittivo della libertà è stato richiesto per "evitare un rischio di intesa fra gli accusati o di pressioni sui testimoni", ha spiegato il procuratore Remy Heitz. Per quanto riguarda il quarto poliziotto, sospettato di aver lanciato il lacrimogeno nello studio di registrazione lanciandolo dall'esterno attraverso una finestra, la procura chiede che venga posto in libertà vigilata. (ANSA).