Thailandia: centinaia marciano su caserma guardie reali

- BANGKOK, 29 NOV - Centinaia di manifestanti hanno marciato a Bangkok su una caserma delle guardie reali thailandesi sollevando in alto anatre di gomma gonfiabili, una stravagante dimostrazione di forza da parte di un movimento pro-democrazia che chiede di frenare il potere della monarchia. Il giocattolo giallo è stato imbrigliato come simbolo dai manifestanti, i cui leader hanno sottolineato l'importanza delle tattiche pacifiche nonostante il recente uso di cannoni ad acqua e gas lacrimogeni da parte delle forze di sicurezza. Le richieste di riformare l'inattaccabile monarchia del regno - una volta un argomento tabù a causa di una draconiana legge sulla diffamazione reale - hanno comunque inviato un messaggio forte alla classe politica della Thailandia. La protesta di oggi è l'ultima di una serie quasi giornaliera in tutta Bangkok.