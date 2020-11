Australia: a Sydney record caldo notturno, timore incendi

ROMA, 29 NOV - La città australiana di Sydney ha avuto la sua notte di novembre più calda mai registrata, con temperature diurne di 40 gradi e una minima di 25,4 gradi. Lo riferisce la Bbc. Il caldo ha spinto i vigili del fuoco del New South Wales a emettere un divieto totale di accendere fuochi per la maggior parte delle zone orientali e nord-orientali dello Stato. I pompieri stanno lottando contro decine di incendi. Le temperature durante il fine settimana sono aumentate vertiginosamente anche in altre parti del Paese. (ANSA).