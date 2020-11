Pakistan: opposizione in piazza nonostante il Covid

ISLAMABAD, 29 NOV - Nonostante l'aumento dei casi di coronavirus, il Pakistan Democratic Movement (Pdm), un'alleanza di 11 partiti di opposizione pachistani, sta organizzando per oggi una manifestazione antigovernativa nella città orientale di Multan. L'amministrazione locale ha arrestato diversi attivisti del Pdm per impedire la manifestazione, ma i manifestanti hanno continuato ad arrivare. Il Pdm chiede la rimozione del primo ministro Imran Khan e di solito migliaia di persone prendono parte alle loro manifestazioni. "Se il governo non ferma l'arresto dei nostri lavoratori, ci saranno proteste in ogni angolo del Paese", ha avvertito il leader dell'opposizione Bilal Bhutto Zardari. Sempre domenica, Jamaat e Islami, un partito politico-religioso sta organizzando una manifestazione politica nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa contro il governo. Il Pakistan ha registrato 43 morti e 2.829 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute del Paese. Dall'inizio della pandemia, il paese ha registrato 395.185 casi di Covid-19 confermati e 7.985 decessi. Finora, 339.810 persone sono guarite dalla malattia, di cui 2.257 nelle ultime 24 ore. Il numero di pazienti critici è 2.186 (+14 nelle ultime 24 ore). (ANSA).