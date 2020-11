Polonia: migliaia di donne in piazza per diritto all'aborto

(ANSA-AFP) - VARSAVIA, 28 NOV - Migliaia di donne hanno marciato sabato per le strade di Varsavia, sfidando le misure sanitarie contro il virus per celebrare il 102/o anniversario dell'estensione del diritto di voto alle donne in Polonia ma soprattutto per continuare a protestare contro la sentenza della Corte costituzionale che impone un divieto quasi totale di abortire. "Non abbiamo ottenuto questi diritti più di un secolo fa per consentire a chi era al potere di toglierci i nostri diritti umani", hanno spiegato gli organizzatori su Facebook. I partecipanti hanno lanciato traccianti rossi in aria e sventolato bandiere contrassegnate da un fulmine rosso, simbolo del movimento. Le massicce proteste sono iniziate il 22 ottobre dopo che la Corte Costituzionale, riformata dal partito Legge e Giustizia (PiS) al potere, e in ottemperanza ai suoi desideri, ha bandito l'interruzione volontaria della gravidanza tranne che nei casi di stupro e incesto o quando la vita della madre è in pericolo. (ANSA-AFP).