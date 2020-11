Contea in Wisconsin riconta voti, Biden aumenta i consensi

ROMA, 28 NOV - Una riconta dei voti nella contea di Milwaukee, in Wisconsin, richiesta dal presidente Usa Donald Trump si è conclusa con un aumento dei consensi per il presidente eletto Joe Biden. Lo scrive il Guardian. Il democratico, che aveva un vantaggio di circa 20.000 consensi nella contea, la più popolosa dello stato (460.000 elettori) , ha ricevuto 257 voti in più, contro i 125 di Trump, con un vantaggio netto di 132. Un'altra riconta richiesta dai repubblicani, nella contea di Dane, si chiuderà domenica sera. Il comitato elettorale di Trump dovrà sborsare circa 3 milioni di dollari per queste operazioni. Alla fine del nuovo scrutinio, il funzionario della contea di Milwaukee, George Christenson, ha dichiarato che "la riconta dimostra ciò che già sapevamo: che le elezioni nella nostra contea sono giuste, trasparenti, accurate e sicure". (ANSA).