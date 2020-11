Los Angeles vieta raduni al di fuori famiglia

WASHINGTON, 27 NOV - La contea di Los Angeles, dove era già stato introdotto il coprifuoco per frenare la diffusione dei contagi da Covid-19, ha varato un nuovo decreto in cui invita la popolazione a rimanere in casa e vieta a partire da lunedì ogni raggruppamento di persone, pubblico o privato, al di fuori di ogni singolo nucleo familiare. (ANSA).