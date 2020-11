Ue, la prossima settimana orientamento su festività Natale

BRUXELLES, 27 NOV - "I leader hanno parlato delle festività natalizie nell'ultima videochiamata e ne discuteranno di nuovo. La prossima settimana la Commissione Ue, a seguito del meeting dei leader, presenterà un orientamento per le settimane a venire, per permettere ai leader una comprensione comune e il più possibile una soluzione coordinata". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Margheritis Schinas, ad una domanda. "Nelle settimane a venire non dobbiamo danneggiare i risultati importanti raggiunti. La questione è nelle mani dei nostri Stati membri, ma c'è una dimensione europea: un senso del dovere collettivo di non fare l'errore" di disperdere i progressi raggiunti. (ANSA).