Covid: Nyc, da prossima settimana restrizioni sostanziali

NEW YORK, 26 NOV - Il sindaco di New York Bill de Blasio ha avvertito che "la prossima settimana o quella successiva dovremmo vedere alcune restrizioni sostanziali" nella Grande Mela. "Penso che verrà bloccato il servizio all'interno dei ristoranti, le palestre saranno chiuse. Non ne sono contento. Nessuno ne è contento ma è quello che sta arrivando", ha precisato. Si tratta di norme già entrate in vigore ieri per alcune parti di Staten Island, distretto della metropoli che ha registrato un aumento esponenziale dei casi. E per quanto riguarda il rischio di un boom di contagi dopo la festa del Ringraziamento, il governatore Andrew Cuomo ha avvertito: "penso che se avremo dei problemi, lo vedremo circa una settimana dopo il Thanksgiving". (ANSA).