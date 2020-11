Obama critica ispanici fan di Trump, 'ignorano suo razzismo'

WASHINGTON, 26 NOV - Barack Obama ha criticato gli elettori ispanici che quest'anno hanno votato con una percentuale ancora piu' alta per Donald Trump, accusandoli di aver ignorato i commenti "razzisti" del presidente uscente perche' ritengono piu' importante la sua posizione contro l'aborto e le nozze gay. "Ci sono un sacco di evangelisti ispanici per i quali il fatto che Trump dica cosa razziste sui messicani o metta in gabbia gli immigrati e' meno importante del fatto che sostenga le loro posizioni sulle nozze gay o sull'aborto", ha detto in una intervista con il podcast Breakfast Club. Obama ha inoltre criticato il partito repubblicano per aver incoraggiato gli uomini bianchi a sentirsi vittime. "Nelle politiche repubblicane e' stato creato questo senso che gli uomini bianchi sono vittime, sotto attacco, cosa che ovviamente non corrisponde ai dati storici ed economici", ha commentato. (ANSA).