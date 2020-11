Usa: sondaggio, 53% repubblicani sceglierebbe Trump nel 2024

WASHINGTON, 24 NOV - Donald Trump è il candidato repubblicano preferito in una eventuale corsa nel 2024, battendo con un margine a due cifre altri importanti esponenti del partito, compreso Mike Pence. E' quanto emerge da un sondaggio di Politico, secondo cui il presidente uscente ottiene il 53% del sostegno tra i repubblicani e gli indipendenti orientati verso il Grand Old Party. Pence si piazza secondo, ma solo col 12%. Il figlio primogenito di Trump, Donald Jr, è terzo con l'8% mentre altri possibili candidati come i senatori Tom Cotton, Ted Cruz, Mitt Romney o l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley incassano meno del 5% delle preferenze. Il sondaggio conferma quindi che se Trump scendesse in campo per le prossime presidenziali sarebbe una forza formidabile, capace di neutralizzare ogni rivale repubblicano. (ANSA).