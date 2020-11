Israele: Netanyahu, 'Bahrein mi ha invitato, ci andrò'

TEL AVIV, 24 NOV - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu andrà presto in Bahrein per una visita di Stato, la prima del genere dopo la firma degli Accordi di Abramo tra i due Paesi. L'invito è arrivato dal principe della corona del Bahrein Salman bin Hamad Al Khalifa con il quale Netanyahu ha avuto oggi una conversazione telefonica. "Ho appena parlato con il principe - ha detto Netanyahu -. Una conversazione, la seconda, molto amichevole. Entrambi siamo molto emozionati dal fatto di poter portare la pace ai nostri popoli e ai nostri Paesi in breve tempo. Per questo, mi ha anche invitato a compiere presto una visita ufficiale in Bahrein. Lo farò con piacere". (ANSA).