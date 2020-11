Violenza donne: Guterres, serve un'azione urgente globale

ROMA, 24 NOV - ''In alcune delle regioni più violente del mondo i livelli di femminicidio, l'uccisione delle donne, sono paragonabili a zone di guerra. Ribadisco la mia richiesta di un'azione urgente e globale contro le uccisioni di genere e la violenza di genere''. Lo scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in previsione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra domani. (ANSA).