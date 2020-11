Covid: Pakistan, altri 34 morti e 2.576 casi in 24 ore

ISLAMABAD, 23 NOV - Sono 34 le persone morte per il Covid-19 in Pakistan nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 7.697 dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi contagi sono 2.576,, con il totale che arriva a 376.929. I pazienti in condizioni critiche sono 1.677, vale a dire 24 in più delle precedenti 24 ore. (ANSA).