Covid: Spagna, Sanchez annuncia 'vaccinazioni da gennaio'

ROMA, 22 NOV - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato oggi che la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 inizierà a gennaio e avrà 13.000 punti di somministrazione in tutto il paese. Lo scrive El Pais nella sua edizione online. "Una parte molto consistente della popolazione potrà essere vaccinata con tutte le garanzie nella prima metà dell'anno", ha spiegato Sanchez dopo il Vertice del G20. Il Consiglio Interterritoriale deciderà una strategia unica per l'intero Paese e darà priorità all'accesso dei "gruppi prioritari". Questo martedì il piano sarà presentato al Consiglio dei ministri. Sanchez ha spiegato che l'incidenza accumulata è inferiore a 400 infezioni per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, inferiore a due settimane fa ma ancora "molto alta". Riguardo al Natale, il presidente ha riconosciuto che saranno festività "diverse" e ritiene "necessario" sviluppare raccomandazioni comuni per tutte le comunità. (ANSA).