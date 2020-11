Usa: Biden annuncerà martedì il primo nome del suo governo

NEW YORK, 22 NOV - Joe Biden svelerà la prima scelta per la sua amministrazione martedì. Lo ha annunciato Ron Klain, nominato dal presidente eletto capo dello staff. Non è chiaro se Biden svelerà il nome del suo prossimo segretario al Tesoro o se si tratterà del segretario di Stato. L'ex vicepresidente ha dichiarato nei giorni scorsi di aver scelto chi guiderà il Tesoro. Nella short-list ci sarebbero l'ex presidente della Fed Janet Yellen, la governatrice della banca centrale Lael Brainard e Roger Ferguson, l'ex della Fed ed ex numero uno di Tiaa-Creef. Secondo indiscrezioni, le chance di Brainard sarebbero in calo, mentre il nome più papabile in grado di soddisfare anche l'ala più di sinistra del partito sarebbe quello di Yellen. (ANSA).