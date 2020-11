Covid: Fauci, velocità vaccini non ha compromesso sicurezza

WASHINGTON, 21 NOV - I dati dei due vaccini di Pfizer e Moderna sono "affidabili" e la velocità con la quale sono stati sviluppati "non ha compromesso la loro sicurezza e la loro integrità scientifica": lo afferma Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti e membro della task force anti-Covid della Casa Bianca. "I risultati ottenuti - ha spiegato Fauci - sono la conseguenza dello straordinario progresso scientifico fatto su questo tipo di vaccini che ci ha permesso in pochi mesi di fare cose per le quali finora ci volevano anni". Fauci ha anche allontanato le preoccupazioni legate ad una eventuale politicizzazione dei vaccini: "I dati sono stati valutati da un gruppo indipendente di esperti senza alcun legame né con l'amministrazione, né con me, né con le società farmaceutiche". (ANSA).