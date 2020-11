Covid: Donald Trump Jr è positivo

NEW YORK, 21 NOV - Donald Trump Jr, il figlio maggiore di Donald Trump, è risultato positivo al Covid-19 all'inizio della settimana e finora non presenta sintomi. Lo afferma il portavoce del figlio maggiore di Donald Trump, sottolineando che Trump Jr è in isolamento. Nei mesi scorsi la fidanzata Kimberly Guilfoyle era risultata positiva. (ANSA).