Covid: in Romania 9.272 casi e 160 morti nelle 24 ore

(ANSAmed) - BELGRADO, 20 NOV - Si mantiene alta la curva dei contagi in Romania, dove il bilancio delle 24 ore è stato di 9.272 contagi casi di coronavirus e 160 morti. I test effettuati da ieri, riferiscono i media regionali, sono stati 36.453, in totale più di 3,8 milioni. Da inizio epidemia in Romania, che resta il Paese balcanico più colpito, i contagi sono stati in totale 403.123, le vittime 9.756. (ANSAmed).