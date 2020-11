Covid: Merkel, a Capodanno situazione non dovrà precipitare

BERLINO, 20 NOV - Angela Merkel alza la pressione in vista dell'incontro con i ministri-presidenti dei Laender del 25 novembre prossimo: la cancelliera vuole a questo punto una strategia "che valga non solo per due settimane, ma con una prospettiva fino a gennaio", scrive la Bild on line, citando quanto riferito da chi l'ha ascoltata ieri nel suo gruppo parlamentare. E se la Bundeskanzlerin immagina "una certa libertà per i giorni delle feste di Natale" per i concittadini, mette in guardia su San Silvestro: "Non dovrà di nuovo precipitare la situazione". Martedì si dovranno quindi prendere "decisioni molto difficili". (ANSA).