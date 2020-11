Covid, negli Usa 2.200 morti in 24 ore

WASHINGTON, 20 NOV - Negli Stati Uniti si sono registrati 2.200 morti da Covid nelle ultime 24 ore. I nuovi casi oltre 200 mila. In Messico, invece, il bilancio delle vittime ha superato le 100 mila unità, portando il Paese diventare il quarto al mondo ad aver oltrepassato questa soglia. "Oggi in Messico abbiamo 100 mila persone che hanno perso la loro vita a causa del Covid", ha detto il viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell, in conferenza stampa.