Bielorussia: Borrell, prepariamo terzo pacchetto sanzioni

BRUXELLES, 19 NOV - "I ministri degli Esteri dell'Ue hanno concordato di preparare un terzo pacchetto di sanzioni, questa volta dirette non solo agli individui, ma anche alle imprese bielorusse". Lo ha annunciato l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, indicando come non ci sia stato alcun sviluppo positivo da parte del regime di Lukashenko. (ANSA).