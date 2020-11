Msf, sospendere brevetti sanitari durante la pandemia

ROMA, 19 NOV - Alla vigilia dei colloqui all'Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc) sulla proposta avanzata da India e Sudafrica di sospendere la proprietà intellettuale sui prodotti farmaceutici utili a fronteggiare il Covid-19 durante la pandemia, Medici Senza Frontiere invita tutti i governi a sostenere l' iniziativa. "La sospensione della proprietà intellettuale - osserva l'organizzazione in una nota - consentirebbe a tutti i Paesi di non concedere o depositare brevetti e altre misure di proprietà intellettuale su farmaci, test diagnostici e vaccini utili per la risposta al Covid-19 per tutta la durata della pandemia, fino al raggiungimento dell'immunità di gregge a livello globale". Un'iniziativa - ricorda - simile alle posizioni assunte dai Governi del Sud del mondo oltre 20 anni fa che hanno determinato l'introduzione e l'utilizzo dei farmaci generici per l'HIV/AIDS a prezzi accessibili, salvando così milioni di vite. Chiediamo a tutti i governi - conclude Msf - di sostenere con determinazione questa proposta che pone le vite umane al di sopra della logica dei profitti in un momento estremamente critico per la salute globale". (ANSA).