Usa, i prodotti degli insediamenti sono 'Made in Israel'

TEL AVIV, 19 NOV - Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato che i prodotti degli insediamenti israeliani nell'Area C della Cisgiordania possono essere etichettati come 'Made in Israel'. Lo riportano i media israeliani sottolineando che l'annuncio è arrivato al termine della vista del segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Psagot, insediamento israeliano in Cisgiordania. (ANSA).