Uragani: Nicaragua, salgono a 10 i morti per passaggio Iota

MANAGUA, 18 NOV - I soccorritori del Nicaragua erano al lavoro oggi nelle regioni centro-settentrionali del Paese colpite ieri dal passaggio dell'uragano Iota, giunto sulla terra ferma con categoria 5 e poi declassato a tempesta tropicale nell'attraversamento oggi dell'Honduras. Lo riferisce il portale El 19 Digital, precisando che il bilancio delle vittime nicaraguensi è salito a dieci. Dopo i sei morti segnalati ieri, il governatore del dipartimento di Matagalpa, Pedro Haslam, ha annunciato che a causa di una frana di vaste proporzioni abbattutasi nelle ultime ore in una zona del municipio di Tuma La Dalia, nel massiccio di Peñas Blancas, vi sono altre persone decedute. Il bilancio preliminare dello smottamento, ha precisato Haslam in dichiarazioni alla tv 'Canal Cuatro', era di 15 persone considerate scomparse, ma successivamente i soccorritori hanno recuperato quattro cadaveri (una madre con tre bambini), e salvato quattro persone in vita, mentre continuano le ricerche degli altri sette dispersi.(ANSA).