Usa, Fda approva primo test rapido anti Covid da fare a casa

NEW YORK, 18 NOV - La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale americana che si occupa dei farmaci, ha autorizzato il primo test rapido fai-da-te per il coronavirus, che si può usare a casa autonomamente e dà risultati in 30 minuti. L'approvazione di emergenza riguarda un kit prodotto dall'azienda californiana Lucira Health, che consentirà alle persone potenzialmente infette di non dover recarsi in ospedale o nei centri sanitari per effettuare il tampone, con il rischio di nuovi contagi. Il test, come riportano i media Usa, potrà essere usato da chi ha almeno 14 anni e costerà meno di 50 dollari, ma richiederà la prescrizione di un medico: inizialmente sarà disponibile tramite la Sutter Health, nella California settentrionale, e la Cleveland Clinic Florida, a Miami-Ft. Lauderdale. Entro la primavera del 2021, invece, sarà disponibile a livello nazionale attraverso gli operatori sanitari. Secondo le istruzioni per l'uso di Lucira, il test è stato in grado di identificare correttamente il 94% dei campioni positivi e il 98% di quelli negativi diagnosticati utilizzando un test di laboratorio più sensibile. (ANSA).