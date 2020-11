Ue, trattiamo con Moderna 160 milioni di dosi di vaccino

BRUXELLES, 17 NOV - La Commissione europea "ha concordato con Moderna la fornitura di fino a 160 milioni di dosi di vaccino, ma ora dobbiamo continuare a negoziare per tradurre tale volontà in un contratto". Lo ha affermato uno dei portavoce della Commissione europea, precisando che Bruxelles vuole creare "un portafoglio di diversi vaccini, ma non sappiamo allo stato attuale quale di questi potrà essere sicuro", ha aggiunto. (ANSA).