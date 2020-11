Oms, il vaccino da solo non basta a fermare la pandemia

GINEVRA, 16 NOV - "Il vaccino da solo non può bastare a fermare la pandemia". E' l'avvertimento del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale "il vaccino completerà gli altri strumenti che abbiamo, non li sostituirà. Da solo non potrà porre fine alla pandemia". Le scorte di vaccino, ha spiegato, all'inizio saranno ridotte e la priorità dovrà essere data "agli operatori sanitari, alle persone anziane e alla popolazione a rischio. Si spera che ciò ridurrà il numero dei morti e permetterà ai sistemi sanitari di far fronte alla situazione, ma tutto ciò lascerà comunque al virus ancora molto spazio di movimento. I controlli dovranno continuare, le persone dovranno ancora essere testate, isolate e curate, i contatti dovranno ancora essere tracciati e le persone continueranno ad esser curate". (ANSA).