Macron, consiglio sicurezza Onu non dà più soluzioni utili

PARIGI, 16 NOV - Emmanuel Macron lancia un appello a "modernizzare" le strutture di cooperazione internazionale, ritenendo che "oggi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non produce più soluzioni utili". Nella lunga intervista a Le Grand Continent, il sito di geopolitica europea che oggi lancia la sua versione in italiano, il presidente francese sottolinea che bisogna "riconoscere che i quadri della cooperazione internazionale sono oggi indeboliti, perché sono bloccati". "Mi trovo costretto ad osservare che oggi il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non produce più soluzioni utili - ha affermato - Siamo tutti responsabili quando alcuni diventano ostaggio delle crisi del multilateralismo, come l'Oms, ad esempio". (ANSA)