Moldavia: von der Leyen, Sandu apre strada lotta corruzione

BRUXELLES, NOV 16 - La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen si è congratulata con Maia Sandu per la vittoria alle presidenziali in Moldavia. "La tua vittoria è un chiaro appello per contrastare la corruzione e ripristinare il rispetto dello Stato di diritto, la strada per un futuro prospero. L'Ue è pronta a sostenere la Moldavia", scrive von der Leyen su Twitter. (ANSA).