Piccione venduto per record 1,6 mln euro

ROMA, 16 NOV - Un piccione viaggiatore allevato in Belgio è stato venduto all'asta per una cifra record di 1,6 milioni di euro: si tratta di New Kim, una femmina di due anni, che era stata offerta ad un prezzo iniziale di soli 200 euro. Lo riporta la Bbc. Kurt Van de Wouwer, un membro della famiglia proprietaria del volatile, si è detto "scioccato" dal prezzo pagato per il piccione. New Kim è andato ad un acquirente anonimo in Cina, dove le gare di velocità tra piccioni viaggiatori sono sempre più popolari. New Kim ha vinto una serie di gare nel 2018. Il piccione è attualmente in 'pensione' e verrà utilizzata per la riproduzione. Il record precedente apparteneva ad Armando, un piccione viaggiatore venduto l'anno scorso per 1,25 milioni di euro.