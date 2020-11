Trump rafforza il giro di vite su Cina

WASHINGTON, 16 NOV - Donald Trump intende rafforzare il giro di vite sulla Cina nelle sue ultime 10 settimane per cementare la sua eredita', rendendo politicamente insostenibile per l'amministrazione Biden cambiare il corso politico verso Pechino. Lo rivela Axios citando alti dirigenti del governo. Il piano e' quello di imporre sanzioni o restrizioni ad altre societa', entita' e dirigenti cinesi per complicita' nella violazione dei diritti umani a Hong Kong e nei campi di lavoro nello Xinjiang, regione autonoma degli uiguri, o per minaccia alla sicurezza nazionale.