Usa 2020:Fauci, sarebbe meglio iniziare la transizione

WASHINGTON, 15 NOV - Il famoso immunologo Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca contro il Covid, ha auspicato in una intervista con la Cnn l'inizio della cooperazione con il transition team di Joe Biden. "E' quasi come passare il testimone in una corsa", ha detto riferendosi al transition team di Biden per le questioni sanitarie. "Sarebbe meglio se potessimo cominciare a lavorare con loro", ha aggiunto. (ANSA).