Leader del Tigrè rivendica lancio razzi in Eritrea

ADDIS ABEBA, 15 NOV - Il leader della regione settentrionale etiope dissidente del Tigrè rivendica il lancio di razzi contro l'aeroporto della capitale eritrea, Asmara. "Anche le forze etiopi stanno utilizzando l'aeroporto di Asmara" per far decollare i mezzi usati nei raid contro la regione del Tigrè, ha detto Debretsion Gebremichael, affermando quindi che ciò fa dello scalo un "obiettivo legittimo", per il lancio di razzi appunto. (ANSA).