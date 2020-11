Covid: Francia, 32.000 casi da ieri, 359 morti

PARIGI, 14 NOV - Sono stati 32.095 i nuovi casi positivi al Covid-19 da ieri in Francia, mentre i decessi registrati sono 359 in 24 ore. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, i pazienti in rianimazione questa sera sono meno di quelli di ieri: 4.855 stando a Santé Publique France, rispetto ai 4.903 di ieri. (ANSA).