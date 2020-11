Alarm Phone, imbarcazione con 70 migranti a sud Lampedusa

ROMA, 13 NOV - Un'imbarcazione con a bordo 70 migranti è segnalata stamane a sud di Lampedusa da Alarm Phone, secondo la quale un natante non identificato ha rifiutato di prestare loro soccorso. "Le autorità italiane sono informate, non ritardate i soccorsi!", è l'appello lanciato dall'organizzazione via Twitter. (ANSA).