Covid: nuovo picco di casi in Russia, 21.983 in 24 ore

MOSCA, 13 NOV - Continuano a crescere i casi di Covid-19 in Russia, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 21.983 nuovi contagi: il numero più alto dall'inizio dell'epidemia. Il centro operativo nazionale anticoronavirus riferisce che nel corso dell'ultima giornata si sono registrati 411 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. In totale, stando ai dati ufficiali, in Russia si contano 1.880.551 contagi e 32.443 decessi dovuti al Covid-19. (ANSA)