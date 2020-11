Covid: Guterres(Onu), se siamo divisi a vincere è il virus

ROMA, 12 NOV - ''Quando le persone si combattono l'un l'altro nel bel mezzo di una pandemia l'unico a vincere è il virus''. Lo scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ribadisce: "abbiamo bisogno di una rinnovata spinta alla pace per raggiungere un cessate il fuoco globale''. ''Solo lavorando insieme possiamo sconfiggere il Covid 19, prevenire la catastrofe climatica e aprire la strada ad un mondo migliore''. Lo scorso marzo Guterres aveva chiesto un cessate il fuoco globale. "La furia del coronavirus mostra la follia della guerra - aveva dichiarato - Ecco perche' oggi chiedo un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. E' tempo di bloccare i conflitti armati e concentrarsi sulla vera lotta delle nostre vite''. (ANSA).