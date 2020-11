Covid: test obbligatorio per chi arriva in Spagna dal 23/11

ROMA, 11 NOV - La Spagna chiederà a tutti i viaggiatori in arrivo da Paesi ad alto rischio un tampone che ne attesti la negatività al Covid-19 effettuato 72 ore prima dell'atterraggio in qualsiasi aeroporto a partire dal 23 novembre. Lo scrive El Pais citando il ministro della Salute Salvador Illa. La Spagna, uno dei Paesi europei più colpiti dalla pandemia, non richiedeva finora il test. (ANSA).