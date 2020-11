Covid: in Romania 9.799 casi e 203 morti in 24 ore

(ANSAmed) - BUCAREST, 11 NOV - In Romania nelle ultime 24 ore si sono registrati 9.799 nuovi contagi da coronavirus, su 38.863 rest effettuati, e 203 decessi.I pazienti in ospedale sono 12.687, dei quali 1.092 in terapia intensiva. Da inizio epidemia in Romania, il Paese dei Balcani più colpito dal virus, i contagi sono stati 324.094, le vittime 8.389. Il focolaio maggiore del Paese è la capitale Bucarest. (ANSAmed). (ANSA).