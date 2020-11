Attentato contro console francese a cimitero Gedda

ROMA, 11 NOV - Alcune persone sono rimaste ferite in un attentato dinamitardo avvenuto oggi nel cimitero non musulmano di Gedda, in Arabia Saudita. Lo rendono noto fonti diplomatiche francesi. L'obiettivo dell'attentato era il console francese, Mostafa Mihraje. Il console era sul posto per partecipare a una cerimonia per commemorare la vittoria nella Prima guerra mondiale.. Un uomo, affermano le fonti di stampa saudite, ha lanciato una granata all'interno del cimitero. Non sono per ora noti ulteriori dettagli. (ANSA).