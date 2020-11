Cile: vedova di Pinochet ricoverata per problemi respiratori

SANTIAGO DEL CILE, 11 NOV - Lucía Hiriart, vedova dell'ex dittatore cileno Augusto Pinochet, è stata ricoverata ieri all'Ospedale militare di Santiago del Cile per problemi respiratori. Secondo Radio Agricoltura la donna, che ha 97 anni, ha manifestato sintomi di un quadro pneumobronchiale ostruttivo, molto simile a quello del Covid-19. Ma l'esame per confermare l'eventuale presenza del virus ha dato esito negativo. I medici hanno reso noto che la salute della vedova di Pinochet è stabile, ma che continueranno gli esami oggi, visto che non è la prima volta che emerge questa sintomatologia. Si prevede che la donna resterà in osservazione in una stanza normale dell'ospedale per alcuni giorni. Sopravvissuta al marito, morto il 10 dicembre 2006, Lucia Hiriart ha cinque figli: Augusto, Lucía, Verónica, Jacqueline e Marco Antonio. (ANSA).