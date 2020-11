Jill Biden sarà la prima First Lady a continuare a lavorare

ROMA, 10 NOV - Jill Biden sarà l'unica First lady in 231 anni di storia a mantenere un lavoro a tempo pieno svolgendo il doppio ruolo. La moglie del presidente eletto, Joe Biden, è professoressa universitaria con una laurea, due master e un dottorato in Istruzione. Durante tutti gli otto anni dell'amministrazione Obama, ha continuato a insegnare alla Northern Virginia Community College nonostante il ruolo di 'second lady', a fianco del marito che era vicepresidente. E adesso, spiega usa Today, non sarà diverso in quanto ha già manifestato l'intenzione di continuare a insegnare. "Storicamente, gli americani hanno sempre voluto che le loro First lady fossero alla Casa Bianca e al fianco del presidente quando possibile", sostiene la storica Katherine Jellison, specializzata nelle carriere delle First lady. "Forse è giunto il momento in cui accetteranno maggiormente l'idea che la moglie di un presidente possa essere contemporaneamente una first lady e una professionista che lavora", ha aggiunto. La stessa Jill Biden, in diverse interviste, prima che il marito fosse eletto, ha sempre detto che avrebbe continuato a lavorare. "Insegnare non è quello che faccio. È quello che sono", ha twittato lo scorso agosto prima di un discorso alla convention democratica. (ANSA).