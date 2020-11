Francia: scrittore delle trincee Genevoix entra al Panthéon

PARIGI, 09 NOV - Le celebrazioni in Francia per i 102 anni dall'armistizio dell'11 novembre, firmato tra la Germania e gli alleati, saranno segnati quest'anno dall'ingresso al Panthéon - il tempio 'laico' dove riposano i grandi uomini della Patria - dello scrittore Maurice Genevoix, che ha raccontato l'orrore delle trincee nella guerra del 14-18. In una Francia chiusa a causa del coronavirus, la cerimonia di dopodomani a cui partecipa il presidente Emmanuel Macron comincerà con l'omaggio al milite ignoto, sotto l'Arco di Trionfo, poi con l'ingresso al Panthéon delle spoglie di Genevoix, gravemente ferito nel 1914, che finora riposava in un cimitero parigino. (ANSA).