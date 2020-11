Usa 2020: oggi Biden incontra task-force anti-coronavirus

ROMA, 09 NOV - Subito al lavoro il presidente eletto Joe Biden che oggi avrà un incontro con la task-force anti-coronavirus, una delle priorità del suo programma. La squadra, che sarà guidata dall'ex 'surgeon general' Vivek Murthy e dall'ex capo della Food and Drug Administration (Fda) David Kessler, sarà composta da 12 membri. Nel corso della giornata, riportano i media americani, Biden ha in programma un intervento da Wilmington, la sua città nel Delaware, su come affrontare la pandemia di Covid che ha già ucciso oltre 237.000 americani. (ANSA).