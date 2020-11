Pressing Kushner su Trump per fargli accettare la sconfitta

ROMA, 08 NOV - Si intensifica il pressing di Jared Kushner su Donald Trump per convincerlo ad accettare la sconfitta e concedere pubblicamente la vittoria a Joe Biden. Il genero e consigliere del presidente Usa, secondo quanto riferiscono due fonti alla Cnn, ha parlato con Trump in queste ultime ore dopo le prime reazioni di totale chiusura da parte del Commander in chief, che ha dichiarato "tutt'altro che finite le elezioni", annunciando una battaglia legale a partire da lunedì. La vice responsabile della campagna di Biden e Harris, Kate Bedingfield, ha raccontato ieri sera come non ci sia stata alcuna comunicazione finora tra Biden e Trump o tra i rappresentanti delle due campagne dopo la notizia ufficiale della vittoria del candidato democratico. (ANSA).