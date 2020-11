Giappone: principe Fumihito dichiarato prossimo lista trono

ROMA, 08 NOV - Il principe ereditario del Giappone, Fumihito, è stato ufficialmente dichiarato oggi il prossimo in lista per il Trono del Crisantemo. Fumihito, riporta l'agenzia di stampa Kyodo News, ha promesso di adempiere ai suoi doveri nel corso di una cerimonia tenuta a Tokyo e che era stata rinviata di sette mesi a causa della pandemia di coronavirus. Per questo stesso motivo, la cerimonia si è tenuta in formato ridotto ed è durata solo circa 15 minuti. Il rito 'Rikkoshi no rei' ha concluso una serie di rituali di successione imperiale tenuti da quando suo fratello maggiore, l'imperatore Naruhito, è salito al trono nel maggio dello scorso anno in seguito all'abdicazione del padre 86enne, l'ex imperatore Akihito e primo monarca giapponese a dimettersi in oltre 200 anni. L'imperatore Naruhito, 60 anni, che indossava una tradizionale veste arancione scuro, ha proclamato suo fratello 54enne principe ereditario del popolo del Giappone in patria e all'estero. La cerimonia si è tenuta nel salone di rappresentanza 'Matsu no Ma' del Palazzo Imperiale. (ANSA).