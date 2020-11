Rohani, 'con Biden ora gli Usa possono riparare agli errori'

ROMA, 08 NOV - L'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti rappresenta "un'occasione" per Washington per correggere i propri "errori". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani. "Ora si presenta un'opportunità per la futura amministrazione americana di rimediare ai suoi precedenti errori e di tornare sul sentiero dell'adesione ai suoi impegni internazionali", ha detto Rohani in una dichiarazione postata sul sito ufficiale della presidenza iraniana dopo la vittoria del ticket democratico Biden-Harris. Gli Usa di Donald Trump nel 2018 hanno abbandonato unilateralmente l'accordo sul nucleare iraniano raggiunto nel 2015, quando era presidente degli Stati Uniti Barack Obama, e hanno poi imposto a Teheran una serie di pesante sanzioni, in particolare sul petrolio e sulle finanze, che stanno mettendo a dura prova l'economia della Repubblica islamica. (ANSA).