Biden, 'esperti per piano anti Covid'

WASHINGTON, 8 NOV - Nel suo discorso della vittoria, Joe Biden ha annunciato che lunedì nominerà un gruppo di scienziati ed esperti come consiglieri della fase di transizione per tradurre in azione il suo piano contro la pandemia a partire dal 20 gennaio, giorno del suo insediamento. "Il piano sarà fondato sulla scienza e sarà costruito con compassione, empatia e premura", ha detto, assicurando che non risparmierà alcuno sforzo per mettere sotto controllo questa pandemia".