Covid, in Portogallo coprifuoco notturno

LISBONA, 8 NOV - Il Portogallo imporrà un coprifuoco notturno a partire da lunedì, per far fronte all'aumento di contagi da coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Antonio Costa dopo un consiglio straordinario dei ministri. Lo stato di emergenza sanitaria sarà infatti accompagnato nella maggior parte del Paese da un coprifuoco notturno nei giorni feriali, anticipato alle 13 nei fine settimana e sarà in vigore per almeno due settimane. Questo "divieto di circolazione sulle strade pubbliche" - ha precisato Costa - si applicherà nei 121 Comuni sottoposti da mercoledì a un nuovo confinamento e dove vive circa il 70% dei portoghesi.